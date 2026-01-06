Грип спря Алекс Николов за Шампионската лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Волейболният ни ас Алекс Николов е на легло с грип и затова не замина с отбора на "Лубе" за Белгия, където утре италианският гранд гостува на "Льовен" в Шампионската лига.

Това съобщава сайтът на тима от Чивитанова, като не дава повече информация за състоянието на българина.

На 30 декември 22-годишният Алекс бе обявен за волейболист №2 в света за 2025 г. През нея той спечели купата на Италия с "Лубе", а на световното във Филипините през септември помогна на България да стигне до сребърните медали.

Николов, който е посрещач, но играе успешно и като диагонал, стана топреализатор на мондиала със 173 точки и попадна в идеалния отбор заедно с капитана ни Алекс Грозданов.

Н група E на Шампионската лига "Лубе" победи френския "Монпелие" в първата си среща.