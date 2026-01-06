"Локо" (Пд) се похвали с втори нов за зимата

"Локо" (Пд) се подсили с второ ново попълнение през зимната пауза, съобщиха от клуба. "Железничарите" подписаха договор с Мариян Вангелов, чийто контракт е за две години и половина.

Нападателят e роден на 4 април 2003 година в Петрич. Юноша е на "Пирин" (Бл) и за последно рита за него във Втора лига.

"Много съм развълнуван и горд, че вече съм футболист на "Локомотив"! Присъединявам се към клуб с голяма история и невероятна публика, която винаги стои зад отбора. Това е огромна мотивация за мен. Обещавам да работя здраво, да се раздавам на терена и заедно да се борим за победа във всяка една среща", заяви Вангелов.

Днес "железничарите" обявиха привличането на Запро Динев. Халфът също пристигна от "Пирин".