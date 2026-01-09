ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още един иска да си тръгне от "Манчестър Юнайтед"

8100
СНИМКА: РОЙТЕРС

 Джошуа Зиркзее държи на желанието си да се присъедини към италианския "Рома" през януарския трансферен прозорец и настоява да напусне "Манчестър Юнайтед.

Италианският клуб е готов да вземе национала на Нидерландия за 38 милиона евро с договор под наем и опция за задължително закупуване, обвързано с класирането за Шампионската лига.

Офертата към бившата звезда на "Болоня" е за заплата от 3.5 милиона евро на година до 2030-а.

Преди повече от месец Коби Мейно също изрази желанието си на напусне "Олд Трафорд". 

СНИМКА: РОЙТЕРС

