ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Олимпиакос" пак натупа "Байерн", Александър Везен...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22059808 www.24chasa.bg

Феноменът Люк Литлър с рекорден договор в дартса - ще взима 20 млн. лири

1600
Люк Литлър ликува с трофея. Снимка: PDC

Двукратният световен шампион по дартс Люк Литлър подписа рекордния в историята на този спорт спонсорски договор на стойност 20 милиона британски лири с компанията "Таргет Дартс".

18-годишният англичанин завоюва втората си поредна световна титла, която му донесе и чек на стойност един милион лири. Сега той добавя още по-голяма сума към банковата си сметка.

Според Прес Асосиейшън договорът между Литлър и "Таргет Дартс" е за 10 години и е безпрецедентен за дартса.

Компанията спонсорира Люк Литлър още от 12-годишен.

Люк Литлър ликува с трофея. Снимка: PDC

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново