Феноменът Люк Литлър с рекорден договор в дартса - ще взима 20 млн. лири

Двукратният световен шампион по дартс Люк Литлър подписа рекордния в историята на този спорт спонсорски договор на стойност 20 милиона британски лири с компанията "Таргет Дартс".

18-годишният англичанин завоюва втората си поредна световна титла, която му донесе и чек на стойност един милион лири. Сега той добавя още по-голяма сума към банковата си сметка.

Според Прес Асосиейшън договорът между Литлър и "Таргет Дартс" е за 10 години и е безпрецедентен за дартса.

Компанията спонсорира Люк Литлър още от 12-годишен.