"Олимпиакос" пак натупа "Байерн", Александър Везен...

Гергьовски спечели ПГС за Европейската купа във Фолгария

Петър Гергьовски спечели паралелния гигантски слалом за Европейската купа във Фолгария, Италия. На финала националът ни победи Мике Сантуари, Италия. Силното българско представяне днес се допълни с четвъртото място на Александър Кръшняк и е петото на Кристиан Георгиев. Във Фолгария от българските състезатели караха още Александър Георгов и Стоян Пепеланов. Ден по-рано Кръшняк зае второ място във Фолгария.

Утре в старта на Световната купа по паралелен гигантски слалом в Скуол, Швейцария България ще бъде представена от Радослав Янков, Малена Замфирова, Тервел Замфиров, Петър Гергьовски, Александър Кръшняк и Кристиан Георгиев.

