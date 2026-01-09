ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Олимпиакос" пак натупа "Байерн", Александър Везен...

Звездата на "Арсенал" остава в тима до 2031 година

2036
СНИМКА: РОЙТЕРС

Нападателят Букайо Сака е договорил удължаването на договора си с "Арсенал" с още пет години, съобщава „Скай Спортс".

Настоящият контракт на англичанина изтича през юни 2027-а, но според британската медия „артилеристите" са му предложили ново споразумение с по-добри условия, което ще го задържи в лондонския футболен клуб до 2031 година.

24-годишният Сака е продукт на академията на "Арсенал" и за осемте си сезона с мъжкия отбор има 77 гола в 290 мача.

Отборът му е лидер в класирането във Висшата лига с 49 точки, на 6 пред "Манчестър Сити" и "Астън Вила".

СНИМКА: РОЙТЕРС

