Шеф в "Лудогорец": Имаме и план "Б" за титлата

"Лудогорец" и 2023 стана шампион в последния кръг, винаги сме имали план "Б". Ние сме си виновни, вече нищо не зависи от нас, ще се борим докрай.

Така коментира спортният директор в "Лудогорец" Георги Караманджуков дали хегемонът се е отказал от борбата за титлата. Разградчани изостават на 7 точки от лидера "Левски".

"Аз мисля, че стана доста интересно първенство, няма значение, че Лудогорец не е първи, не ни е първи случай. Имаме си нашите обективни причини, винаги си търсим в нас причините", каза още началникът в "Лудогорец".