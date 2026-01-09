ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Алекс Тунчев тръгва с ЦСКА за Турция

17-годишният централен защитник Алекс Тунчев ще участва на лагера на първия отбор на ЦСКА в Турция, след което вероятно ще бъде върнат във втория отбор на “червените”. Христо Янев обаче категорично иска отново да огледа отблизо таланта.

Тунчев е син на старши треньора на “Арда” Александър Тунчев и е роден в Лестър, където баща му играеше по едно време.

През есента той записа 10 мача във Втора лига, въпреки че започна сезона като част от ЦСКА III в Югозападната “В” група.

Густаво Бусато ще разтрогне договора си с “червените”, от който остават само 6 месеца, и ще стане свободен агент още тази зима. Привлеченият от трета бразилска дивизия вратар се превърна в чужденеца с най-много мачове в ЦСКА, като се задържа в отбора цели 6 сезона.

Като резерва на Фьодор Лапоухов ще бъде привлечен Димитър Евтимов от “Ботев” (Враца), с когото Христо Янев е работил доста. Така Евтимов ще стане поредният, който е изгонен от ЦСКА, след което от клуба се сещат, че са го изпуснали. По същия начин дойде и Андрей Йорданов, който в Борисовата градина първоначално бе сметнат за безперспективен.

Селекцията в ЦСКА не е приключила, но в момента набелязаните играчи се назландисват, като чакат оферта от по-силно първенство. Реално трансферният пазар в нормалната част на Европа приключва в края на февруари, когато у нас вече ще са изиграни три кръга и един за купата.

