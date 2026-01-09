Пламен Константинов готов със заместник, ако Мони Николов си тръгне от Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Воденият от Пламен Константинов "Локомотив" (Новосибирск) с разпределителя на националния отбор Мони Николов се наложи над "Динамо-Урал" при гостуването си в Уфа с 3:1 (25:15, 25:23, 23:25, 25:22) в среща от 17-ия кръг на руския волейболен елит.

19-годишният юноша на "Левски" игра отново силно като диригент на действията на "железничарите", а отбеляза и 5 точки (1 блок)

Така "Локомотив" излезе на второ място във временното класиране с 14 победи, 3 загуби и 42 т. Лидер е "Зенит" (Казан) с 15, 1, 42.

След мача в Уфа Пламен Константинов разкри, че бъдещето на Николов в отбора не е сигурно. На въпрос дали се преговаря с аржентинския разпределител Лусиано Де Чеко бившият ни национален селекционер отговори: "Имаме разговори с Де Чеко още от миналата година. Сега чакаме ситуацията с Николов. Но имаме варианти. Мога да кажа така, ако Мони не е в отбора, ще дойде Де Чеко".

Аржентинският 37-годишен ветеран в момента е състезател на полския "Ченстохова".