Предприемач с бизнес в ОАЕ е новият собственик на "Пирин"

Предприемачът Адриан Юриев е новият собственик на "Пирин" Благоевград, съобщиха на официалната фейсбук страница на клуба. "Пирин" не е просто футболен клуб. Той носи вековна история, силна идентичност и поколения привърженици, които през годините са доказали, че зелено-бялото е принадлежност, а не мимолетен символ. Именно тази тежест на емблемата и тази връзка с града са в основата на решението на Адриан Юриев да поеме клуба с ясното съзнание, че подобен ангажимент изисква отговорност, дисциплина и дългосрочна визия, съобщават от клуба.

„Футболът е едно от малкото неща, които могат да обединяват хората истински. В България обаче твърде дълго време забравихме как се създават футболисти, а не просто как се купуват готови решения", споделя Юриев.

Той изтъква, че мисията му е историята на "Пирин" да бъде защитена и продължена по правилния начин, при това „не чрез празни обещания, а чрез изграждане на стабилна структура и развитие, които постепенно да върнат клуба там, където заслужава".

Новият собственик заявява ясна амбиция клубът да се развива по модел, отговарящ на съвременния футбол. „За нас доброто управление, технологиите и спортната идея вървят ръка за ръка", добавя Юриев. Той изтъкна, че визията му включва внедряване на иновации в ключови направления, дигитализация на вътрешните процеси, модерна и честна комуникация с фенове и партньори, изграждане на устойчива спонсорска среда и дългосрочни решения около клуба. „А в основата на всичко стои теренът", подчерта той и добави, че плановете му включват работа по отношение на развитието на кадри.

Най-важната иновация ще бъде налагането на млади играчи, които да показват, че българският футбол има качество, потенциал и бъдеще. "Пирин" трябва да бъде място, където се създават играчи, а не просто се използват готови решения.

Централна част от стратегията на новия собственик е свързана с изграждането на стабилна и работеща спортна структура с фокус върху младите. Приоритетите са развитие на детско-юношеската школа, привличане на таланти в юношеските формации и постепенно налагане на млади футболисти в първия отбор. "Пирин" трябва да бъде клуб, който създава футболисти. Искам млади играчи, които да растат тук, да приемат емблемата като чест и отговорност и да показват, че в България има качество и бъдеще във футбола", споделя Юриев. Собственикът допълни, че този подход изисква време, търпение и последователност, но именно той дава реални шансове за устойчиво развитие – както на терена, така и извън него. Благодари на бившите собственици на клуба, които дори след оттеглянето си продължават да стоят зад него и са поели ангажимент за погасяване на натрупаните задължения. Това е акт на чест и отговорност, какъвто рядко се среща в българския футбол и който заслужава уважение."

След уреждането на тези ангажименти клубът ще може да насочи цялата си енергия към бъдещето – към спортно-техническа стабилност, по-силна школа, по-добра организация и дългосрочна стратегия, която да осигури спокойствие, доверие и растеж. „Пирин" е силен, когато градът е зад него. Призовавам всички - привърженици, семейства, деца, бизнес и институции - да бъдат до отбора. Защото единственият начин "Пирин" да успява е с подкрепата на хората, които го обичат. Клубът съществува благодарение на своите фенове. Ние ще продължаваме да разчитаме на тяхната вярност, глас, емоция и присъствие. Без подкрепата на всеки един човек, който носи Пирин в сърцето си, този клуб не може да бъде това, което е.", допълва Юриев и благодари и на феновете.

Адриан Юриев е предприемач с активна дейност в България и Обединените арабски емирства. Той е основател и изпълнителен директор на компании в сферата на недвижимите имоти, строителството и технологичните услуги. В професионалната си кариера Юриев натрупва опит в корпоративното управление, финансовото планиране, инвестиционния анализ и изграждането на устойчиви бизнес модели – подход, който пренася и в новата си роля в "Пирин", с фокус върху стабилност, ясни правила и последователни действия.