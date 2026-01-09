ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Олимпиакос" пак натупа "Байерн", Александър Везенков вкара "само" 25

"Олимпиакос" пак натупа "Байерн", Александър Везенков вкара "само" 25

Александър Везенков

"Олимпиакос" постигна 9-ата си победа от 9 мача като домакин срещу "Байерн". 

В двубой от Евролигата по баскетбол гръцкият отбор спечели 95:80, въпреки че не бе особено убедителен през първото полувреме и в един момент изоставаше с 8 точки. 

Съвсем очаквано №1 е Александър Везенков, който този път вкара "само" 25. Преди година срещу същия съперник бившият най-полезен играч на континента напълни коша на германците с цели 45 т. 

В следващия кръг "Олимпиакос" ще гостува в Белград на "Партизан". От Евролигата определиха дата за срещата на Везенков и компания с шампиона "Фенербахче", която пропадна заради протеклата от пороя зала в Пирея. Този мач трябва да се играе на 17 март в гръцката столица. 

Александър Везенков

