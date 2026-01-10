Българин с личен връх в биатлона след скок от цели 26 места в Оберхоф

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

22-годишният Константин Василев записа личен връх в световната купа по биатлон след страхотно представяне в преследването на 12,5 км в Оберхоф (Гер).

Националът ни потегли от последното 56-о място (той завърши 57-и спринта, но 4-ма не стартираха днес), направи само 3 пропуска при 4-те стрелби и с впечатляващо бегово темпо завърши 30-и.

Досега най-доброто класиране на Василев в световната купа бе 51-а позиция в спринта в Оберхоф миналата година.

Константин бе 23-и по преминаване на трасето на 1,28,5 от най-бързия Мартин Понсилуома (Шв). В подреждането за времето на преследването българинът е 17-и на 1,33,2 от украинеца Дмитро Пидручни.

Благой Тодев също се представи на ниво в преследването. Той потегли 46-и и завърши 31-и също с 3 пропуска.

Василев спечели първи въобще в кариерата си 11 точки за световната купа, а Тодев стартови 10 за кампанията.

Италианецът Томазо Джакомел оцеля след 6 наказателни обиколки, за да дублира победата си от спринта в Оберхоф.

Норвежецът Мартин Улдал (4) се нареди втори, шведът Себастиан Самюелсон (6) е трети.