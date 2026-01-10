Българин с личен връх в биатлона след скок от цели 26 места в Оберхоф

22-годишният Константин Василев записа личен връх в световната купа по биатлон след страхотно представяне в преследването на 12,5 км в Оберхоф (Гер).
Националът ни потегли от последното 56-о място (той завърши 57-и спринта, но 4-ма не стартираха днес), направи само 3 пропуска при 4-те стрелби и с впечатляващо бегово темпо завърши 30-и.
Досега най-доброто класиране на Василев в световната купа бе 51-а позиция в спринта в Оберхоф миналата година.
Константин бе 23-и по преминаване на трасето на 1,28,5 от най-бързия Мартин Понсилуома (Шв). В подреждането за времето на преследването българинът е 17-и на 1,33,2 от украинеца Дмитро Пидручни.
Благой Тодев също се представи на ниво в преследването. Той потегли 46-и и завърши 31-и също с 3 пропуска.
Василев спечели първи въобще в кариерата си 11 точки за световната купа, а Тодев стартови 10 за кампанията.
Италианецът Томазо Джакомел оцеля след 6 наказателни обиколки, за да дублира победата си от спринта в Оберхоф.
Норвежецът Мартин Улдал (4) се нареди втори, шведът Себастиан Самюелсон (6) е трети.