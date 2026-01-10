8 стотни лишиха Радо Янков от първи подиум за сезона в сноуборда, Тервел Замфиров 6-и в Скуол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Единственият българин носител на световна купа в зимните спортове Радослав Янков се размина на косъм с първи подиум за сезона в алпийския сноуборд.

В швейцарския зимен център Скуол чепеларецът завърши 4-и, губейки малкия финал от словенеца Тим Мастнак с изоставане от само 0,08 секунди.

Янков влезе с първо време в елиминациите.

В осминафиналите се наложи над Санхо Ли (Република Корея). В тази фаза световният ни шампион Тервел Замфиров победи олимпийския Бенямин Карл (Ав) и така се оформи българско дерби в топ 8.

В него след грешка на Радо Тервел водеше с доста, но Янков успя да навакса и измъкна успеха.

На полуфиналите националът не успя да преодолее италианеца Роланд Фишналер, който стана победител в надпреварата след успех над сънародника си Мирко Феличет.

При жените Малена Замфирова се нареди 9-а, след като на осминафиналите загуби от Мелани Хохрайтер (Германия) с 0,24.

Шампионка стана легендарната Рамона Хофмайстер (Германия), която спечели големи финал срещу италианката Елиза Кафонт.