Одермат е господарят на Аделбоден, мина Томба по победи в световната купа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Олимпийският шампион Марко Одермат спечели гигантския слалом от световната купа по ски алпийски дисциплини пред родна публика в Аделбоден (Швейцария) за рекордна 5- поредна година. Така той остави след себе си легендарния швед Ингемар Стенмарк, който има 4 (1979 - 1982).

За Одермат това бе 51-а победа в световната купа, с която той изпревари друго величие в ските във вечната класация. Италианецът Алберто Томба има 50.

Пред Одермат са Стенмарк (86), Марсел Хиршер (Ав, 67) и Херман Майер (Ав, 54)

Швейцарецът записа днес, когато на моменти видимостта беше доста трудна, общо време от 2:31.23 минути и продължи успешната си серия от 2022-а насам.

Лукас Пинейро Бротен (Бразилия) остана втори на 49 стотни, а трети е Лео Ангено (Франция) с пасив от 68 стотни.

"Тайната ми е всеки един от тези зрители. Тези хора ме карат да натискам все по-здраво. Първата ми победа тук остана най-важната, но всяка следващата също е страхотна", каза Одермат.

В класирането за световната купа той води с 955 точки, пред Лукас Пинейро Бротен с 488, Марко Шварц (Австрия) с 451 и други.

За малкия кристален глобус в гигантския слалом начело също е Одермат с 400 точки, следван от Щефан Бренщайнер (Австрия) с 305 и Хенрик Кристоферсен (Норвегия) с 269.

Гигантският слалом в Аделбоден е част от мъжкия календар от първата седмица на състезанията за Световната купа през януари 1967 година. Той е изключително посещаван като публиката обикновено наброява 25 000 души за съботната надпревара.

Стартът започна след минута мълчание в памет на жертвите на пожара в бар в близкия курорн Кран-Монтана, който е домакин на световната купа след 3 седмици.

Утре в Аделбоден предстои слалом с участието на Алберт Попов.