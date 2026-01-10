Последният в серия "А" купува български национал за 5 млн. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националният защитник Росен Божинов е на път да осребри чудесния си първи дял от сезона с екипа на белгийския "Антверп" с трансфер в италианската серия "А".

Според информация от Ботуша роденият в Кнежа българин вече е закупен от последния "Пиза" срещу 5 млн. евро плюс бонуси, а сделката трябва само да се официализира.

Наскоро в Италия написаха за интерес на "Болоня" и "Аталанта" към 20-годишния бранител.

Той премина в "Антверп" през лятото на 2024-а срещу половин милион евро за ЦСКА 1948, който сега ще вземе процент от трансфера в Италия.

Този сезон Божинов се наложи като титуляр в белгийския тим и записа 17 мача с 1 гол.

Треньор на "Пиза" е световният шампион със "скуадра адзура" за 2006 г. Алберто Джилардино.

Тимът има 13 т. на последното място, с колкото са и "Фиорентина" (19-и) и "Верона" (18-и).

Първият над чертата "Дженоа" има 16 т.