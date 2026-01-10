ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът на България ще спори във финала за купат...

Тим от VI лига изхвърли носителя на купата на Англия за най-голямата сензация в турнира

Снимка: instagram.com/thesilkmen/

Най-старият футболен турнир в света - купата на Англия (стартира през 1871 г.) преживя днес сензационен момент.

Тимът от VI лига "Макълсфийлд" отстрани носителя на трофея "Кристал Палас" в третия кръг след домакинска победа с 2:1.

Така за първи път в историята на турнира представител на 6-ото ниво на английския футбол отстранява отбор от елита.

В 43-ата мин "Макълсфийлд" поведе след гол с глава на капитана Пол Доусън.

Айзък Бъкли-Рикетс вкара за 2:0 в 61-ата мин.

Чак в 90-ата мин Йереми Пино се разписа за гостите от Лондон, което не направи срама им по-малък.

Снимка: instagram.com/thesilkmen/

