Българка ще играе за титла в Египет

Лидия Енчева

Лидия Енчева се класира за финала на сингъл на турнира на твърди кортове в Хургада (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 3 българка победи на полуфиналите седмата в схемата Ноеми Майнес (Италия) със 2:6, 7:5, 6:3 за 2:34 часа.

19-годишната Енчева започна трудно и загуби първите четири гейма. Въпреки че успя да намали изоставането си до 2:4, тя отстъпи в първия сет с 2:6. Във втората част обаче българката вдигна рязко оборотите, наложи своя ритъм и поведе с убедителното 4:0, а след това и с 5:2. Италианката върна интригата и изравни при 5:5, но Енчева не допусна обрат и със силен финал затвори сета със 7:5.

Решителната трета част започна отлично за българката. Тя поведе с 3:0, а след кратко колебание при 4:3 намери отново верния ритъм, взе следващите два гейма и се класира за финала.

В двубоя за титлата Лидия Енчева ще се изправи срещу четвъртата поставена рускиня Даря Егорова.

До момента българката има една титла от турнири от този ранг от веригата на Международната федерация по тенис (ITF), спечелена в средата на миналата година в Румъния.

