"Гьозтепе" на Мъри Стоилов обърна 2:1 ЦСКА 1948 в Измир

Снимка: ЦСКА 1948

Четвъртият в елита на Турция "Гьозтепе" с треньор Станимир Стоилов-Мъри обърна втория в Първа лита ЦСКА 1948 в контрола, играна в Измир.

Аржентинецът Браян Собреро откри резултата за тима от Бистрица в 14-ата мин.

"Гьозтепе" изравни в 52-ата мин, когатo нигерийският халф Антъни Денис получи топката на същата позиция и я изпрати в горния десен ъгъл на българската врата.

Домакините направиха пълен обрат 6 мин по-късно, когато Ефкан Бекироглу бе точен след ъглов удар.

ЦСКА 1948 ще изиграе втората си контрола от лагера в Турция още утре, като съперник ще бъде румънският "Рапид" (Букурещ).

За отбора на Мъри следва подновяване на първенство с двубой у дома срещу "Ризе" на 19 януари.

