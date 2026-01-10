"Гьозтепе" на Мъри Стоилов обърна 2:1 ЦСКА 1948 в Измир

Четвъртият в елита на Турция "Гьозтепе" с треньор Станимир Стоилов-Мъри обърна втория в Първа лита ЦСКА 1948 в контрола, играна в Измир.
Аржентинецът Браян Собреро откри резултата за тима от Бистрица в 14-ата мин.
"Гьозтепе" изравни в 52-ата мин, когатo нигерийският халф Антъни Денис получи топката на същата позиция и я изпрати в горния десен ъгъл на българската врата.
Домакините направиха пълен обрат 6 мин по-късно, когато Ефкан Бекироглу бе точен след ъглов удар.
ЦСКА 1948 ще изиграе втората си контрола от лагера в Турция още утре, като съперник ще бъде румънският "Рапид" (Букурещ).
За отбора на Мъри следва подновяване на първенство с двубой у дома срещу "Ризе" на 19 януари.