Атлетиката обяви партньорство с асоциацията "Спорт в свободното време"

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов обяви първото партньорство на централата за 2026 година с асоциация "Спорт в свободното време" с председател Анатоли Илиев.

"Ние имаме дългогодишно партньорство с БФЛА, но с г-н Павлов решихме да го обявим. През годините всичко, което е трябвало, се е случвало, но оставаха някои неща, които не бяха казвани.

Маратоните във Варна, София, Стара Загора и Бургас правят всичко възможно бяганията да имат принос за популяризирането на атлетиката и привличането на все повече и повече участници. Участниците се увеличават, а от там и постиженията. Всичките маршрути са ратифицирани и съобразени с изискванията на Световната атлетика.

Тези маратони, освен че са част от календара на федерацията, могат да бъдат в помощ. Всичките разходи ще са за сметка на асоциацията или на маратоните", сподели Анатоли Илиев.

"Много се радвам, че първата пресконференция и откакто аз съм избран за президент, е по един хубав повод. Да обявим едно старо-ново партньорство, но оформено с договор. Това е хубаво нещо.

Всички познават Анатоли Илиев. Договорът за партньорство е между федерацията и неговата асоциания - ще ни дават 30 000 лева. Освен тази сума около 15 000 лева ще бъдат дадени за българските съдии по лека атлетика, които ще бъдат облечени от неговата асоциация. Всички тези маратони ще бъдат една възможност БФЛА да организира и националните шампионати, което е един голям плюс за федерацията и ще ни спести много пари. Да станем разпознаваем бранд, което ще ни доведе нови спонсори.

На първо време договорът е за 2026 г.", допълни Павлов от своя страна.

"Една от големите ми мечти в този мандат е да намерим един терен, където да си построим база за лека атлетика, защото стадион "Академик" е много голяма хапка - дори да ни го дадат, трудно ще се намерят пари да се направи. Това е нещо огромно. По-скоро гледам да си намерим един терен, където да имаме и закрита писта, за да си тренираме. Тип "Белград", не Арена, а писта за тренировки. Там да са ни офисите, атлетиката да си има дом в София", каза Павлов.

Той коментира и Извънредното общо събрание на атлетиката, на което той беше избран за президент през ноември месец. Тогава кандидатурата на Ивет Лалова-Колио за място в Управителния съвет беше отхвърлена от клубовете, а вследствие на това Тереза Маринова и Иван Колев оттеглиха своите кандидатури.

"Всичко, което беше в миналата година, се надявам да си е останало в миналата година. За мен още на следващия ден след Общото събрание всичко беше забравено. Започваме да работим. Чул съм се и с Ивет, чул съм се и с Тереза. Ивет даже преди три дни присъства като член на комисиите. Дай Боже, другата седмица ще го обявим, беше единодушно избрана от атлетите за председател на комисията на атлетите. Тя ще остане председател на атлетическата комисия. В супер нормални разговори съм с Ивет, тя знае, че аз не съм страна по въпроса. С Тереза също се чух многократно. Ние с нея сме приятели от дълги години, надявам се, че си оставаме такива. И двете, и не само те, са дали много на атлетиката и тепърва ще дават още много. Ивет като председател на комисията на атлетите - дай Боже с 5-годишен мандат да бъде утвърдена. А Тереза като треньор, като деятел, като човек, който винаги е работил за атлетиката.