Падане попречи на дамската ни щафета, 18-годишна дебютира за световната купа

8292
Райа Аджамова Снимка: БФБиатлон

Дамската ни щафета не завърши в кръга от световната купа по биатлон в Оберхоф (Гер), заемайки 17-и място.

Проблемите ни започнаха още на първи пост, където Валентина Димитрова падна стотина метра преди стартовата стрелба. Тя стигна до огневия рубеж в дъното на класирането и използва три допълнителни патрона, след което се коригира само с един на втора стрелба. Димитрова предаде на Лора Христова 17-а.

Христова използва още два допълнителни патрона, след което Мария Здравкова изкачи щафетата временно на 14-а позиция с чиста първа стрелба. Тя обаче направи 5 грешки във втората стрелба и двете наказателни обиколки я върнаха на 17-о място. Щафетата завърши 18-годишната дебютантка в световната купа Райа Аджамова, която бе затворена, но успя все пак да направи една стрелба.

Тя имаше нужда от 1 допълнителен патрон, за да затвори 5-те мишени.

Победата бе за французойките, следвани от Норвегия и немските домакини.

Райа Аджамова Снимка: БФБиатлон

