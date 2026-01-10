"Сити" безмилостен - 10:1 срещу тим от III лига за купата на Англия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Манчестър Сити" бе безмилостен и напердаши 10:1 у дома третодивизионния "Екзитър" в мач от третия кръг на турнира за купата на Англия.

За "гражданите" се разписа новото попълнение Антоан Семеньо, който пристигна за над 72 млн. евро от Борнмут".

Макс Алейн (12), Родри (24), Дойл-Хейс (42-автогол), Фитцуотър (45+2-автогол), Рико Люис (49, 90+2), Антоан Семеньо (54), Тижани Райндерс (71) и Нико О'Райли (79) и Райън Макейдо (86).

Джордж Бърч (90) отбеляза почетно за "Екзитър".

За "Сити" това е изравнен рекорд за най-голяма победа. 10:1 манчестърци имат през ноември 1987-а, а жертвата тогава е "Хъдърсфийлд".