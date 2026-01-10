С температура Влади Зографски прескочи квалификацията в Закопане

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въпреки че е с температура, Владимир Зографски прескочи безпроблемно квалификация за състезанието по ски скокове на голямата шанца в Закопане (Полша).

Българинът, който справи най-добрия сезон в кариерата си, записа 14-и резултат след скок от 129,5 метра, донесъл му 120,4 точки.

Веднага след това Влади се прибра в хотела, като надеждата е състоянието му да се нормализира за същинското състезание утре.

Австрийците Мануел Фетнер, Ян Хьорл и Максимилиан Ортнер заеха първите три места в квалификацията днес.