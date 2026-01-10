"Локо" (Сф) назначи нов шеф на школата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ръководството на „Локомотив" обяви назначаването на Александър Георгиев за главен мениджър на Детско-юношеската школа на клуба, съобщиха столичани.

Георгиев има богат опит в юношеския и мъжкия футбол, като е бил ключова част от академиите на „Септември" и „Левски", преди да води националните отбори на България до 16, 17 и 19 години.

Работил е като асистент на Ясен Петров първо в елита на Китай, а впоследствие и в мъжкия национален отбор на България. През сезон 2023/2024 е старши треньор на „Ухан Хиаома", а през последната година е помощник-треньор на „Чиндао Хайниу", отново в Китай.

"Георгиев впечатли ръководството на „Локомотив" с ясната си визия, твърдото си мнение и модерните си виждания за развитието на ДЮШ!

Всички в клуба ще подкрепим Александър Георгиев и му пожелаваме успех в тази толкова важна за всички нас мисия!", написаха от "Надежда".

Преди Георгиев шеф на школата бе Ратко Достанич, но той пое "Славия" в началото на октомври.