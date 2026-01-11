ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът на България ще спори във финала за купата на Полша

1356
Алекс Грозданов Снимка: "Люблин"

Шампионът на Полша "Люблин" с капитана на България Алекс Грозданов се класира за финала в турнира за купата на страната по волейбол след драматичен успех над "Олшчин" с 3:2 (25:19, 16:25, 25:18, 30:32, 15:12) в полуфиналите в Краков.

Централният ни блокировач завърши с 8 точки (1 блок), а най-резултатен за победителите бе диагоналът Кевин Сасак с 24 точки.

Във финала в неделя "Люблин" ще срещне "Асеко Ресовия", след като тимът от Жешув спечели във втория полуфинал с 3:0 (25:21, 25:22, 25:22) срещу "Пройект" (Варшава).

Алекс Грозданов Снимка: "Люблин"

