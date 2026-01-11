ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Спартак" (Вн) се раздели с трио

2088

"Спартак" (Вн) обяви, че се разделя с трима футболисти. Това са Жак Пехливанов, Лукас Магджински и Тиерно Миломоно.

Пехливанов още вчера беше обявен като ново попълнение на втородивизионния "Хебър".

"Спартак" се раздели по взаимно съгласие с Жак Пехливанов, Лукас Магджински и Тиерно Милимоно. Ръководството на клуба благодари на тримата футболисти за професионализма и всеотдайната работа по време на престоя им в "Спартак". Пожелаваме им успех в бъдещата им кариера!", се казва в официалното съобщение на варненци.

