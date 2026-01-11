Дисквалифицираха мъжката ни щафета в Оберхоф

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вдъхновяващо начало, гаф, причинен от буен младежки ентусиазъм и неприятен край предложи за България днешната мъжка щафета на 4х7,5 км от световната купа по биатлон в германския зимен център Оберхоф.

На първи пост Благой Тодев се представи феноменално и след 10 от 10 в стрелбата предаде 6-и на 17,9 сек от лидера Франция.

Щафетата пое явно намиращия се в страхотна форма Константин Василев, който във вчерашното преследване записа личен връх с 30-а позиция, тръгвайки 56-и.

22-годишният национал потегли устремно с демонстрираното и вчера силно ски бягане, но това го вкара в беля.

Василев не успя да изтърпи, че пред него има други състезатели, които го затварят, и излезе от трасето, за да ги изпревари.

Той явно усети какво е направил и това му се отрази на стрелбата. Наложи се да извърши наказателна обиколка. Срещу името на България в онлайн проследяването от IBU (Международен съюз по биатлон) се появи звездичка, за малко имаше и DSQ (дисквалифицирана), но след това се появи инфо, че решението ще бъде взето след състезанието.

Владимир Илиев направи още 3 наказателни обиколки, а на последен пост се движеше Антон Синапов. След финала на всички отбори бе обявено, че България е дисквалифицирана заради "отклоняване от маркираното трасе". То дало предимство на Василев.

В страшен трилър победата спечели Норвегия, следвана от Франция и Швеция.