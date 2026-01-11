Близо 300 участници на държавното по стрелба

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От 13 до 18 януари 2026 г. в столичната зала „Арена София" ще се проведе Държавното първенство по спортна стрелба с пневматично оръжие, което ще събере около 290 състезатели от различни възрастови групи.

Надпреварата включва дисциплините пистолет и пушка на 10 метра, при юноши и девойки, младежи, както и мъже и жени.

Веднага след националния шампионат София ще бъде домакин и на международните турнири „Нови олимпийски надежди" и „Купа София", в които се очаква участие на състезатели от няколко държави.

Стрелбите ще бъдат в малката зала а, входът за зрители е свободен.