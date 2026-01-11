Андреа Бочели ще пее на откриването на олимпиадата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Андреа Бочели ще участва в церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Италия, които ще се проведат от 6 до 22 февруари, обявиха от организационния комитет.

„Неговото присъствие представлява естествен мост между музиката и спорта. Това е не само завръщането му в олимпийския контекст след участието му в церемонията по закриването на Зимните олимпийски игри през 2006-а в Торино, но и възможност да се откроят Игрите чрез нашето италианско музикално наследство, което е високо ценено в целия свят", се казва в изявлението.

По-рано организаторите на Олимпийските игри обявиха участието на американската певица Марая Кери в спектакъла.

Темата на церемонията ще бъде „Хармония". Тя ще се проведе едновременно на четири места - стадион „Сан Сиро", Кортина д'Ампецо, Ливиньо и Предацо, отбелязвайки първото подобно събитие в историята на Олимпийските игри.

През декември Бочели пя по време на церемонията по теглене на жребия за Световното първенство по футбол през 2026 година във Вашингтон.