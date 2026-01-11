ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Швеция инвестира 1,4 млрд. евро в противовъздушна ...

Времето София -6° / -6°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22068683 www.24chasa.bg

"Лийдс" с Илия Груев напред в купата на Англия след първа победа за 2026-а

3796
Илия Груев се радва след гола на Ао Танака. Снимка: Ройтерс

Българският национал Илия Груев бе титуляр за "Лийдс", който обърна 3:1 втородивизионния "Дарби Каунти" като гост, за да преодолее третия кръг в турнира за купата на Англия.

След отнета от нашия халф топка се стигна до атака и дузпа за елитния тим, но ударът на Жоел Пиру бе спасен от вратаря Зетерстрьом в 33-ата мин.

Малко след това "Дарби Каунти" откри резултата чрез Бреретон Диас.

Уили Ньонто (55) и Ао Танака (59) направиха бърз обрат, а резервата Джеймс Джъстин в продължението оформи крайното 3:1.

Победата е първа за "Лийдс" през 2026-а след престижни равенства с "Ливърпул" и "Манчестър Юнайтед" и нещастна загуба от "Нюкасъл" във Висшата лига.

Груев игра до 73-ата мин. При 0:0 негов удар бе спасен от Зетерстрьом, а освен това Илия имаше и един ключов пас, довел до опасност.

Той завърши с 84 процента точност на подаванията.

Илия Груев се радва след гола на Ао Танака. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново