"Лийдс" с Илия Груев напред в купата на Англия след първа победа за 2026-а

Българският национал Илия Груев бе титуляр за "Лийдс", който обърна 3:1 втородивизионния "Дарби Каунти" като гост, за да преодолее третия кръг в турнира за купата на Англия.

След отнета от нашия халф топка се стигна до атака и дузпа за елитния тим, но ударът на Жоел Пиру бе спасен от вратаря Зетерстрьом в 33-ата мин.

Малко след това "Дарби Каунти" откри резултата чрез Бреретон Диас.

Уили Ньонто (55) и Ао Танака (59) направиха бърз обрат, а резервата Джеймс Джъстин в продължението оформи крайното 3:1.

Победата е първа за "Лийдс" през 2026-а след престижни равенства с "Ливърпул" и "Манчестър Юнайтед" и нещастна загуба от "Нюкасъл" във Висшата лига.

Груев игра до 73-ата мин. При 0:0 негов удар бе спасен от Зетерстрьом, а освен това Илия имаше и един ключов пас, довел до опасност.

Той завърши с 84 процента точност на подаванията.