Лора Христова завърши с 44-о място кръга от световната купа по биатлон в Оберхоф

Лора Христова, която бе единствената българка в преследването на 10 километра, с което завърши кръгът от световната купа по биатлон в Оберхоф (Гер), се нареди 44-а в него.

Националката ни потегли 43-а, на което място финишира в спринта на 7,5 км, и при първата стрелба свали всичките 5 мишени, което я премести 32-а.

В оставащите 3 преминавания през рубежа обаче Лора направи по 1 пропуск и записа 4-а позиция. С 1 грешка по-малко Христова щеше да влезе в точките.

Шведката Елвира Йоберг дублира победата си от спринта.

