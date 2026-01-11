ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Швеция инвестира 1,4 млрд. евро в противовъздушна ...

Времето София -6° / -6°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22069593 www.24chasa.bg

"Лудогорец" тръгна с победа новата година

3512

Шампионът "Лудогорец" победи с 3:2 унгарския "Пакш" в първата си контрола от подготовката си в Турция. Срещата се игра при ужасни условия - ураганен вятър и проливен дъжд.

Ерик Маркус откри резултата в 15-ата минута, а три минути по-късно отново той удвои. Унгарците върнаха едно попадение от дузпа на Йожеф Виндекер в 22-ата. В края на първата част "Пакш" получи едно един наказателен удар, но този път Бонман спаси нов удар на Виндекер от бялата точка.

Матеус Машадо пък вкара трети гол в началото на втората част. Барна Тот да оформи крайния резултат в 59-ата минута.

Следващата проверка на 14-кратните шампиони на България е след 3 дни, а съперник ще е полския "Ракув".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново