"Лудогорец" тръгна с победа новата година

Шампионът "Лудогорец" победи с 3:2 унгарския "Пакш" в първата си контрола от подготовката си в Турция. Срещата се игра при ужасни условия - ураганен вятър и проливен дъжд.

Ерик Маркус откри резултата в 15-ата минута, а три минути по-късно отново той удвои. Унгарците върнаха едно попадение от дузпа на Йожеф Виндекер в 22-ата. В края на първата част "Пакш" получи едно един наказателен удар, но този път Бонман спаси нов удар на Виндекер от бялата точка.

Матеус Машадо пък вкара трети гол в началото на втората част. Барна Тот да оформи крайния резултат в 59-ата минута.

Следващата проверка на 14-кратните шампиони на България е след 3 дни, а съперник ще е полския "Ракув".