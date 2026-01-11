ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вкараха гол от центъра на ЦСКА 1948, "червените" пак паднаха

1832
Снимка: ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 допусна гол от центъра и загуби втора контрола в рамките на два дни, след като отстъпи с 1:2 на румънския футболен гранд "Рапид" (Букурещ) в Турция. В събота "червените" отстъпиха и на местния Гьозтепе, воден от българския треньор Станимир Стоилов.

ЦСКА 1948 поведе още в деветата минута на срещата, когато Хосе Мартинес овладя подаване по дясното крило и влезе към дъгата на наказателното поле, след което бе точен в обратния ъгъл. "Червените" имаха и още положения, но не вкараха и вместо това получиха гол след далечен удар на Рареш Поп в последните секунди на полувремето.

Метеорологичната обстановка се развали през втората част, а Рапид отбеляза втори и победен гол почти от средата на терена. Десният бек Драган Гривич изнесе топката със спринт отдясно, но сбърка паса и тя попадна в Константин Грамени. Той стреля моментално и прехвърли вратаря на "червените" за крайното 2:1 в полза на румънците.

Следващата контрола на ЦСКА 1948 на турска земя е срещу австрийския ЛАСК на 15 януари.

Снимка: ЦСКА 1948

