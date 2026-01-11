ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Швеция инвестира 1,4 млрд. евро в противовъздушна ...

Времето София -6° / -6°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/22069810 www.24chasa.bg

Капитанът на България със златен требъл в Полша, "Люблин" взе и купата

1804

Капитанът на България Алекс Грозданов за по-малко от 10 месеца постигна 5-и голям успех във волейбол.

Неговият "Люблин" се наложи убедително над "Ресовия" (Жешув) с 3:0 (25:15, 25:20, 25:20) във финала на турнира за купата на Полша пред близо 13 000 зрители зала "Таурон Арена" в Краков.

Така 27-годишният център вече има златен требъл. "Люблин" е още шампион и носител на суперкупата на Полша.

В края а миналия март пък Грозданов и компания спечелиха третия по сила евротурнир - за купата на претендентите.

В края на септември пък с националния отбор Грозданов стигна но сребърните медали на световното в Манила.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново