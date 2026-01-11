Капитанът на България със златен требъл в Полша, "Люблин" взе и купата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Капитанът на България Алекс Грозданов за по-малко от 10 месеца постигна 5-и голям успех във волейбол.

Неговият "Люблин" се наложи убедително над "Ресовия" (Жешув) с 3:0 (25:15, 25:20, 25:20) във финала на турнира за купата на Полша пред близо 13 000 зрители зала "Таурон Арена" в Краков.

Така 27-годишният център вече има златен требъл. "Люблин" е още шампион и носител на суперкупата на Полша.

В края а миналия март пък Грозданов и компания спечелиха третия по сила евротурнир - за купата на претендентите.

В края на септември пък с националния отбор Грозданов стигна но сребърните медали на световното в Манила.