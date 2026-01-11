Национал подписва за 4 г. с последния в елита на Италия

Българин ще играе в едно от най-силните първенства на планетата - италианската серия “А”.

20-годишният ни национал Росен Божинов ще облече екипа на новака в елита “Пиза”. Клубът от едноименния град ще плати около 5 млн. евро на белгийския “Антверп” за трансфера. В тази сума обаче не са включени и евентуалните бонуси, заложени в контракта. Договорът на българския национал ще бъде за 4 години.

С трансфера си в “Пиза” Божинов ще се превърне в 10-ия българин, който ще е бил част от тима от серия “А”. Първи бе Николай Илиев в “Болоня”. Легендата Христо Стоичков бе вторият, след като игра за “Парма”. В списъка са още Валери Божинов, Ивайло Чочев, Александър Тонев, Андрей Гълъбинов, Кирил Десподов, Петко Христов и Валентин Антов.

Божинов е привлечен от италианците с една-единствена цел, а именно да заздрави отбраната на тима. “Пиза” се намира на последното място в италианския елит и борбата за спасение ще бъде много тежка. Новият тим на българина е с една от двете най-лоши защити в първенството. Точно поради тази причина треньорът на отбора - легендата Алберто Джилардино, взима родения в Кнежа български бранител.

Българинът направи отличен полусезон в белгийското първенство. Божинов игра в 16 мача от началото на кампанията, като в повечето срещи бе с една от най-високите оценки.

20-годишният български национал преминава в “Антверп” през 2024 г. от ЦСКА 1948 срещу сумата от 500 хил. евро. “Червените” от Бистрица също ще получат немалка сума от настоящия трансфер на родния футболист.

Според различни информации в касата на ЦСКА 1948 ще влезе близо милион в евро. Сума се очаква да получат “Етър” и ЦСКА, където като юноша играе Божинов.

