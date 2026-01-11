Пиянска изцепка спасява сензацията “Макълсфийлд”

С брата на Уейн Руни начело тимът от VI лига детронира "Кристал Палас"

в турнира за купата на Англия

Пиех постоянно. Влизах в кръчмата в 2 следобед и оставах последен. Беше много тежък момент в живота ми. Един приятел ми каза, че продават имуществото на "Макълсфийлд Таун" онлайн, влязох в righttomove и го купих. Без да имам и най-малката идея с какво се захващам.

Съпругата ми дори заплаши да ме напусне, след като научи. Сега обаче, когато вляза на стадиона и 4000 човека ме аплодират, се чувствам много специално", признава собственикът на сензацията в Англия "Макълсфийлд" Робърт Сметхърст.

Шестодивизионният тим вече влезе в историята на футбола на Острова като най-нискоразредния, отстранил носителя на трофея в турнира за купата. Отборът, който се намира на 117 места под противника си в ранглистата, удари "Кристал Палас" с 2:1 в събота и предизвика буря.

По ирония на съдбата тим, който е извън системата на четирите лиги в Англия, постига това за първи път от 1908 г. насам. По ирония на съдбата тогава "Кристал Палас" елиминира "Уулвърхемптън Уондърърс".

"Макълсфийлд" е т.нар. клубфеникс на "Макълсфийлд Таун", създаден през 1872 година, но приключил с фалит през 2020 г., когато е изхвърлен от Втора лига (четвъртото ниво на футбола в Англия) заради дългове от 500 000 лири.

Дори стадионът му е обявен за продан в сайта за недвижими имоти. А опитите на феновете да го спасят стигат само до събирането на 11 000 лири.

"В онзи момент нямах никаква идея как се управлява футболен клуб, въпреки че притежавах и полупрофесионалния "Стокпорт Каунти". Но там от самото начало си имаше хора, които да го управляват.

Нямах идея какво въобще да правя. Като влязох на стадиона, заварих пълен погром. Счупени седалки, счупени стъкла. Направо ужас", обяснява Сметхърст.

Неговото състояние се оценява на няколко десетки милиона лири. Парите му идват от продажбата на фирмата му за автомобилни доставки Motor Trade Delivery на гиганта Auto Trader Group през 2017 г.

Той привлича легендата на Уелс Роби Савидж и местния любимец Дани Уитакър да му помагат с футболните дела. Първо е сменен теренът на стадион "Мос Роуз", като се поставя последно поколение изкуствена настилка, която обаче позволява да се използва и за други цели.

Прави се и заведение на една от трибуните, който също да носи пари. Така в момента дори в шеста дивизия клубът има оборот от 2,5 милиона лири, което за аматьорски тим си е направо уникално.

Стартът е от деветото ниво в английския футбол, но средната посещаемост на мачовете не е падала под 4100 човека, за което дори хегемоните в България могат да завиждат. Феновете постепенно се връщат, а отборът им се отплаща. За да се стигне до събота и до най-великата победа в историята му.

В момента Робърт Сметхърст държи 41% от клуба, съпругата му Сара-Джейн е с 19,3, холдингът "Уестууд" има 12,5, Дерън Райт - 5, Джонатън Бул - 4, и Роби Савидж - 1,9.

Сметхърст официално се отказа от всякаква роля в клуба, но продължава да помага. До момента е вложил 4 милиона лири собствени пари само във възстановяването на стадиона.

Отделно дава всеки месец определена сума на играчите.

"По някакъв начин клубът ме спаси. Лично мен като човек. Заради това ще съм му вечно благодарен. Ако не се бях захванал с него, сигурно вече нямаше да ме има", признава Сметхърст. Сега обаче всичко ще му излезе доста солено.

Преди мача с "Кристал Палас" се пошегувал с играчите, че премията им е почивка в испанския курот Ибиса. И след двубоя обеща да спази обещанието си. Все пак от футболната асоциация ще влязат 300 000 лири от епохалния успех.

Роби Савидж има основна роля в последните няколко сезона като спортен директор и мениджър. Той всъщност бе начело на тима от началото на сезона, но след две седмици се отказа и пое тима на "Форест Грийн".

На негово място дойде по-малкият брат на Уейн Руни - Джон. 35-годишният бивш играч от долните лиги на Англия за първи път се зае с треньорство и вече се записа в историята на купата. Батко му присъства на мача с "Кристал Палас" като журналист и се разплака пред камерите, докато вземаше интервю от Джон след невероятния успех.

А само преди месец "Макълсфийлд" бе разтърсен от свирепа трагедия. На 17 декември в катастрофа на магистрала М1 загина 21-годишният талант на отбора Ейтън Маклеод.

Той се прибирал от мача с "Бедфорд Таун", когато около 22,40 часа местно време белият му мерцедес се забива в мантинелата край Нортхемптън.

Маклеод пристигна през лятото в отбора от втория отбор на "Уулвърхемптън". От "Макълсфийлд" веднага извадиха фланелката с номер 20 от употреба и сега тя е на стадиона между двете резервни скамейки.

"Тази победа е за него. Говорехме си преди мача, че той е тук, сред нас. Повече нищо не казах на момчетата и без това напрежението бе огромно. Когато приключихме, се прибирах към офиса и родителите му бяха там. Това е нещо, което няма да забравя цял живот. Все едно ни помагаше в този момент", през сълзи сподели Джон Руни след епохалния успех.

И как да не му повярва човек.