“Лудогорец” без новия бразилец в Европа

Първото ново попълнение на “Лудогорец” за 2026 г. Винисус Ногейра няма да е готов за европейските мачове на тима. Разградчани започват с официалните срещи в края на месеца с двата си мача от Лига Европа. Бранителят обаче не е във форма и ще е наличен за срещите от първенството.

“Той ще е готов през февруари”, обясни треньорът на отбора Пер-Матиас Хьогмо след успеха 3:2 над “Пакш” в първата си контрола от подготовката си в Турция. Следващата проверка на 14-кратните шампиони на България е след 3 дни, а съперник ще е полският “Ракув”.

Към лагера на “Лудогорец” пък вече се присъедини Руан Секо. Нападателят се завръща в бившия си отбор под наем от бразилския “Ботафого”.

