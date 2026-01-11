ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Швеция инвестира 1,4 млрд. евро в противовъздушна ...

Времето София -6° / -6°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22070529 www.24chasa.bg

Антоанета Стефанова 10-а в Европа на ускорен шах

1096
Антоанета Стефанова Снимка: БСФШ

Гросмайстор Антоанета Стефанова се класира на десето място на европейското първенство по ускорен шахмат за жени в Монте Карло.

Българката, която е световна в тази дисциплина от 2012 година, завърши турнира от единадесет кръга с актив от 7,5 точки. След като в съботния ден тя събра 4,5 точки от възможни 5 и делеше първото място, в днешния ден представянето ѝ бе по-колебливо и завоюва само три в шест партии след една победа, четири ремита и едно поражение.

Шампионка с 9 точки стана грузинката Нино Бациашвили. В последния кръг в пряк сблъсък за титлата тя победи играещата за Швейцария рускиня Александра Костенюк и я свали от върха. Костенюк остана със среброто също с 9 точки. Бронзовият медал стана притежание на Софио Гветадзе от Грузия, която събра 8 точки.

Антоанета Стефанова Снимка: БСФШ
Антоанета Стефанова Снимка: БСФШ
Антоанета Стефанова Снимка: БСФШ
Антоанета Стефанова Снимка: БСФШ
Антоанета Стефанова Снимка: БСФШ
Антоанета Стефанова Снимка: БСФШ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново