Кои олимпийски шампиони показват златните си медали горе

Към Норайр Нурикян и Боян Радев се присъединиха футболни легенди

Всяка година, за съжаление, спортът се разделя с големи имена. Изминалата не направи изключение, а България ще трябва да говори в минало време и за олимпийски шампиони. Ето някои от най-известните, които влязоха в черната хроника.

Януари: Най-възрастната олимпийска шампионка в света Агнеш Келети почина на 103 г. в Унгария. Печели отличията на игрите през 1952 и 1956 година. Освен това тя има три сребърни и два бронзови олимпийски медала и е световната шампионка от 1954 г. Келети е еврейка по националност, семейството ѝ става жертва на Холокоста по време на Втората световна война.

7 януари: Една от легендарните български спринтьорки Петя Пендарева ни напусна, преди да навърши 54 години. Спортната емблема на Казанлък почина след продължително боледуване, заради което в последните месеци се оттегли от тренировъчна дейност. Пендарева е №2 във вечната българска ранглиста на 60 метра в зала със 7,04 сек и №5 на 100 метра на открито с 11,12 сек. Печели сребърен медал на 60 метра със 7,11 сек на европейското в Гент през 2000 г. След края на кариерата си Петя се посвети на работата си като треньор в Казанлък и основа спортен клуб по атлетика, който носи нейното име.

Януари: Голямата българска алпийка Шинка Куцинова почина на 89-годишна възраст в Гренобъл. Най-добрата българска състезателка в алпийските ски през десетилетието от 1958 до 1968 г. Тя е спечелила рекордните 22 републикански титли в дисциплините слалом, гигантски слалом, спускане и комбинация.

Януари: Българският баскетбол загуби известно име. На 73-годишна възраст ни напусна бившата национална състезателка Маргарита Щъркелова. В кариерата си Щъркелова, която играеше като гард, има редица отличия на клубно и национално ниво, като най-значимото е бронз от олимпийските игри през 1976 г. в Монреал. Щъркелова е съпруга на волейболния треньор Стоян Стоев и майка на друг бивш волейболист и настоящ треньор Мартин Стоев.

Януари: На 84-годишна възраст почина легендата на “Манчестър Юнайтед” Денис Лоу. Бившият нападател си отиде след дълга и тежка битка с болестта на Алцхаймер. Лоу, който е член на залата на славата на футбола в Шотландия, е единственият от тази страна, печелил “Златната топка”.

Януари: На 50-годишна възраст след дълго боледуване почина Красимир Кочев, световен вицешампион в свободната борба и трети в Eвропа. Носител на златния пояс “Дан Колов” (2003). И два пъти участва на олимпийски игри, но не успява да стигне до отличията - в Сидни 2000 и Атина 2004. Роденият в Петрич борец е единственият в по-новата история, който се бори и в двата стила.

Януари: Олимпийският шампион в скока на дължина от 1956 г. Грег Бел почина на 94 г. Той бе най-старият жив олимпийски златен медалист в леката атлетика.

Февруари: На 88-годишна възраст в Москва почина десетият световен шампион по шахмат Борис Спаски. Най-известният момент от кариерата на гросмайстора идва през 1972 г., когато в Рейкявик той се изправя срещу американеца Боби Фишер в защита на световната титла. Двубоят в 24 партии е определен като “мача на века”. Спаски повежда с 2:0 точки, но Фишер триумфира с 12,5:8,5.

Март: Един от най-великите борци в историята на спорта Бувайсар Сайтиев почина няколко дни преди да навърши 50 години. Има три олимпийски титли в свободния стил , шест световни , както и шест европейски. В кариерата си на големи първенства легендарният руснак има само две загуби, като едната е от нашия Михаил Ганев - на световното първенство през 2006 година в Гуанджоу. През 2007 година заедно с Александър Карелин бе обявен от ФИЛА за най-добрия в историята.

11 март: Легендарният български щангист Норайр Нурикян почина на 76-годишна възраст след тежко заболяване. Ноно, както го наричаха приятели и познати, е първият олимпийски шампион и единствен двукратен златен олимпийски медалист по вдигане на тежести на България. Роден на 26 юли 1948 г. в Сливен, той започва първо да тренира баскетбол, но поради ниския си ръст се насочва към щангите. Нурикян има късмета по онова време Иван Абаджиев да бъде в родния му град и той започва да тренира при него. Това сътрудничество дава началото на една спортна легенда. Тя донесе на България две олимпийски и две световни титли - в Мюнхен 1972 и Монреал 1976 (тогава олимпиадите бяха и световни първенства). Нурикян има и требъл през 1976, когато завоюва и европейското злато в Берлин. В бляскавата си кариера той спечели още един сребърен и два бронзови медала от световни първенства, по два пъти е вицешампион и трети в Европа, а пет пъти бе на върха в балканските първенства. Общият брой на завоюваните от него медали от всички състезания е 55 (27 златни, 14 сребърни и 14 бронзови). Подобрил е 5 световни рекорда - два в изхвърлянето и три в трибоя (по онова време имаше три упражнения - повдигане, изхвърляне и изтласкване). След края на спортната си кариера той стана помощник на Иван Абаджиев в националния отбор, а след това и старши треньор (1989-1993). Нурикян бе и вицепрезидент на международната федерация (2001-2005).

Март: Бившият собственик на отбор от Формула 1 Еди Джордан почина на 76 г. Ирландецът разкри през декември, че страда от рак на пикочния мехур и простатата, който се е разпространил в гръбнака и таза му. Джордан ръководи свой собствен отбор в серии от по-ниско ниво, преди да се премести във Формула 1 през 1991 г., давайки на бъдещия седемкратен шампион Михаел Шумахер първото му състезание през същата година. Други пилоти през годините включват Деймън Хил, който спечели шампионата през 1996 г. с “Уилямс”, бъдещия пилот на "Ферари" Рубенс Барикело и Хайнц-Харалд Френцен, който беше трети в шампионата за “Джордан” през 1999 г.

Март: Един от най-великите боксьори за всички времена - Джордж Форман, почина на 76-годишна възраст. Форман загуби за първи път титлата си в знаменитата битка с Мохамед Али през 1974 година, останала в историята като Грохота в джунглата в Киншаса, но си върна шампионския пояс две десетилетия по-късно. Тогава той нокаутира Майкъл Мурър. С победата през 1994 година Форман стана най-възрастният световен шампион - на 45 години и 299 дни. Последният бой на Форман беше през 1997 година. Той се оттегли от професионалния ринг с баланс от 76 победи и 5 загуби.

Април: Прославеният футболен треньор от Нидерландия Лео Бенхакер почина на 82-годишна възраст. С “Аякс” той възроди стила на тоталния футбол и спечели титлата в лигата през сезон 1979-1980. След като работи и в големия местен съперник “Фейенорд”, започва пътуването му и по света, което преминава през Швейцария, Мексико, Турция, Унгария, Испания, където ръководи и “Реал” (Мадрид) и печели три титли на Испания.

Април: Вернер Лорант - треньорът, който взе българина Даниел Боримиров в Бундеслигата и в отбора на “Мюнхен 1860”, почина на 76-годишна възраст.

1 май: Най-емблематичният привърженик на националния отбор на Испания по футбол - Маноло, почина на 76-годишна възраст. Ще бъде запомнен със страстната си подкрепа, която осигуряваше със своя тъпан. Маноло бе на десет световни първенства и на осем европейски, за да подкрепи Испания.

Май: На 78 години почина легендата на “Левски” Кирил Ивков. Той има общо 374 мача и 14 гола за “сините” във всички турнири. С отбора от “Герена” има четири шампионски титли и е четирикратен носител на купата на Съветската армия. Ивков е футболист на България за 1974 и 1975 г. За националния отбор има 44 мача и 1 гол, като е участник на Мондиал'74 във ФРГ и сребърен медалист от олимпийските игри в Мексико Сити.

Кирил Ивков два пъти е футболист №1 на българия и сребърен олимпийски медалист. Снимка: Владимир Стоянов

Май: Почина двукратният европейски шампион по бокс Емил Чупренски.

Юни: На 72 години след боледуване почина легендата на френския футбол Бернар Лакомб. Европейски шампион през 1984 г. За националния отбор има 38 мача и 12 гола, като на световното през 1978 г. вкарва на Италия още в 38-ата секунда.

Юли: Спукана гума бе причината за трагичната смърт на португалската футболна звезда Диого Жота и брат му. 28-годишният футболист катастрофира на магистрала в Испания. Колата, в която са пътували Диого Жота и брат му Андре, е излязла от пътя, след което е избухнала в пламъци. Диого се ожени за дългогодишната си приятелка Руте Кардозу две седмици по-рано. Жота започва кариерата си в Португалия, играе и в “Атлетико” (Мадрид) в Испания, преди да премине в “Уулвърхемптън” и в “Ливърпул”.

Юли: Месец и половина преди да навърши 62 години, след дълго боледуване почина бившият вратар на Нигерия Питър Руфай. Единственият, който в два мача на световни финали не е допускал гол от наш играч. Първият път е ня старта на националите на световното в САЩ през 1994 г. (3:0). Четири години по-късно “орлите” бият отново България, макар и само с 1:0.

Юли: На 114 г. умря Фауджа Сингх, известен като Торнадото с тюрбан. Той е най-възрастният, завършил пълен маратон - на 100 години.

Юли: Австриецът Феликс Баумгартнер загина при нещастен случай по време на полет с парапланер. Той придоби световна известност със своя скок от стратосферата от височина около 39 км през 2012 г. Австриецът летеше в свободно падане със скорост 1357,6 км/ч - по-бързо от скоростта на звука.

Юли: Легендата на футболния “Марек” и на българския футбол Сашо Паргов почина след боледуване. Той е безспорен номер 1 в клубната история на футбола в Дупница и в тима на “Марек”, елиминирал “Ференцварош” (Унгария), победил “Байерн” (Мюнхен) на своя стадион с 2:0 и “Абърдийн” на мениджъра сър Алекс Фъргюсън с 3:2.

Юли: Легендарният кечист и след това филмова звезда Хълк Хоган почина от инфаркт на 71-годишна възраст. През 80-те той превърна кеча от регионално шоу до мултинационално, което върти милиарди на година. Хоган е роден като Тери Юджин Болеа на 11 август 1953 г. в Меката на голфа Огъста, Джорджия. Петкратен шампион на WWF и шесткратен на WWC. Боят му с Андре Гиганта, който е от български произход и се казва Андрей Русимов, привлича 33 млн. зрители по телевизията.

30 юли: Мъртва бе открита двукратната олимпийска шампионка по биатлон (Пьонг Чанг 2018) Лаура Далмайер (31). По време на експедиция в Каракорум (Пакистан) германката е ударена от голям падащ камък на височина 5700 м. 5 от световните ѝ титли са на едно първенство - в Хохфилцен през 2017 г. (рекорд).

3 септември: На 80-годишна възраст почина една от легендите на мотоциклетния спорт у нас и един от малкото българи, регистриран с рекорд в Книгата на рекордите “Гинес” - Милчо Младенов. През 2000 г. той е вписан като автор на първи места в 22 поредни години в родния шампионат за мотоциклети с кош, като от 1997 до 1999 г. тези победи са придружени и от европейски титли.

Септември: Членът на хокейната Зала на славата Кен Драйдън, който помогна на “Монреал” да спечели шест пъти купа “Стенли”, почина след борба с рак.

Септември: На 54 г. почина един от най-големите щангисти през последните години Андрей Чемеркин. Руснакът бе прочут с личното си тегло, което по време на състезания е достигало и до 180 кг. Чемеркин е олимпийски шампион от Атланта 1996 и трети на игрите в Сидни 4 г. по-късно. Четири пъти е световен шампион, като има още сребро и два бронза от първенства на планетата. На европейски е два пъти първи и два пъти втори. На световното в Анталия през 2001 г. една от загубите му е от асеновградчанина Яни Мърчоков, който се състезаваше за Катар.

Октомври: На 82-годишна възраст почина легендата на “Левски” и българския футбол Добромир Жечев. Бобата, както галено всички наричаха железния бранител, изиграва 193 мача със синия екип, в които отбелязва 16 гола. Той е двукратен шампион с “Левски”, както и двукратен носител на купата. През 1981 г. е назначен и за старши треньор, като успява да спечели купата. Жечев остава в историята и като единствения български футболист, участвал на 4 световни първенства - в Чили 1962 година, Англия 1966 година, Мексико 1970 година и Германия 1974 година, където остава резерва в двубоите, но все пак е част от разширения състав.

Добромир Жечев е единственият български футболист, участвал на 4 световни първенства. Снимка: Пламен Кодров

Октомври: Манчестър Юнайтед от Свищов почина внезапно. Ексцентричният мъж, който десетилетия води съдебни дела, за да носи името на любимия тим в документите си, отишъл на гости на свой приятел в града, но внезапно му прилошало, паднал и издъхнал на място. 62-годишният Манчестър - Марин Здравков Левиджов, даже си татуира на челото емблемата на “червените дяволи”.

Октомври: Трикратният олимпийски шампион в спортната гимнастика Александър Дитятин почина на 68 г. Той е единственият, спечелил медали във всички дисциплини в рамките на едни игри. Постига го в Москва през 1980 година, когато грабва три златни отличия, четири сребърни и един бронзов медал.

Октомври: На 77 г. почина легендата на ЦСКА и националния отбор Иван Зафиров. Известен е с прякора Копата, играе като десен защитник, а впоследствие става треньор. Играл е за ЦСКА в 2 периода (1962-1966, 1968 - 1981), а също и в “Сливен”. Има 364 мача и 5 гола в А група (340 мача с 4 гола за ЦСКА и 24 мача с 1 гол за “Сливен”). С ЦСКА е деветкратен шампион и петкратен носител на купата на Съветската армия. Има 50 мача и 1 гол за националния отбор, 9 пъти е негов капитан.

Октомври: Бившият национал на България по бокс Салим Салимов почина на 43 г.

Ноември: На 101 г. умира Шарл Кост - най-възрастният олимпийски шампион. Печели титлата в колоезденето - в отборното преследване в Лондон 1948 г.

Ноември: На 81 г. почина едно от големите имена в историята на ЦСКА и националния отбор Стоян Йорданов. Вратарят остана в историята с героичните си изяви, включително да пази със счупена ръка срещу хегемона в Европа “Аякс” и да спаси дузпа на Джони Реп. С националния отбор е сребърен медалист от олимпиадата в Мексико през 1968 г. Йорданов е един от световните лидери по минути без допуснат гол, като го прави за 1202 минути.

Ноември: Легендарният футболист Никита Симонян, олимпийски шампион със СССР от 1956 година и четирикратен шампион на СССР със “Спартак” (Москва), почина на 99 г. Роден е през 1926 г. в Армавир, където родителите му бягат от турския геноцид над арменците. На 16 г. се мести в Москва и преминава в школата на “Спартак”. Играе за клуба от 1949 до 1959 г. Реализатор №1 на клуба.

18 декември: Легендата на българската борба и на спорта ни въобще Боян Радев си отиде от този свят на 83 г. Той е първият двукратен олимпийски шампион на България от игрите през 1964 г. в Токио и през 1968-а в Мексико. Световен първенец през 1966 година в Толедо. Спортист на годината на България за 1964, 1967 и 1968 година. Носител на наградата “Златна огърлица” на Международната федерация по борба, на специалния медал “Пиер дьо Кубертен” на Международния олимпийски комитет за особени заслуги за олимпийското движение. Въведен в Залата на славата на борбата в Оклахома. Носител е на орден “Стара планина първа степен” за изключителния му принос за развитието на българския спорт, на наградата на Министерството на културата “Златен век” огърлие за големи заслуги в областта на културата и колекционерството, на наградата “Спорт и изкуство” на Международния олимпийски комитет.

Легендата на борбата Боян Радев е първият двукратен олимпийски шампион за страната ни. Снимка: Алексей Димитров

Само дни след началото на новата година - на 3 януари, България трябваше да се раздели и с един от най-големите си любимци. Футболната легенда и треньор №1 на XX век Димитър Пенев почина на 80 г.