Виктория Томова спечели първия си мач от квалификациите на Australian Open

Виктория Томова стартира с победа в квалификациите за откритото първенство на Австралия по тенис.

30-годишната софиянка, която поставена под номер 18 за първия за годината турнир от "Големият шлем" в Мелбърн, победи американката Бернарда Пера с 1:6, 6:4, 6:0.

Във втория кръг Томова ще играе срещу Виктория Хрунчакова от Словакия, която е 219-а в световната ранглиста. Двете са се срещали пет пъти, като българката има три победи, но в последния мач загуби в третия кръг на квалификациите на US Open през 2022 година с 4:6, 4:6.