Нападател на "Реал" вкара гол при дебюта си за "Лион"

Ендрик отбеляза гол при дебюта си за "Лион" при победата с 2:1 като гост над "Лил" в 1/16-финалите за купата на Франция. 19-годишният Ендрик дойде под наем от "Реал".

В 42-ата минута бразилският нападател прати топката в мрежата, след като получи пас от Корентен Толисо.

Португалецът Афонсу Морейра даде преднина на "Лион" още в първата минута, а защитникът Натан Нгой изравни за "Лил" в 28-ата.

Ендрик изигра само три мача за "Реал" този сезон под ръководството на новия треньор Шаби Алонсо.

Под ръководството на Карло Анчелоти миналия сезон Ендрик отбеляза седем гола в 37 мача за "белите".

Ендрик отбеляза и три гола за Бразилия миналата година. Той започна кариерата си в "Палмейрас".