Треньорът на "Барса" с 5 победи от 6 мача срещу "Реал"

Старши треньорът на "Барселона" Ханс-Дитер Флик постигна петата си победа от 6 мача срещу "Реал" на финала за Суперкупата на Испания в Саудитска Арабия, спечелен с 3:2.

Освен това 60-годишният Флик е спечелил всичките осем финала в треньорската си кариера, включително за купата на Краля 2024/2025 и Суперкупата на Испания 2025 с каталунците.

Звездата на "Реал" Килиан Мбапе пък има загуби от 6 мача срещу "Барса".

"Този финал беше много важен, защото мачовете срещу "Реал" винаги са специални. Спечелихме финала отново и това е фантастично. Хубаво е, когато сме фокусирани, концентрирани и играем така", каза той след двубоя.

Наставникът се изказа ласкаво и за представянето на Рафиня, който вкара два гола в двубоя.

"Манталитетът на Рафиня е невероятен, представянето му влияе на целия отбор. Той пропусна при първата си възможност, но беше там при втората и отбеляза първия гол, което даде на отбора повече увереност. Това е, което Рафиня носи на терена е високата интензивност, от която толкова отчаяно се нуждаем", каза германският специалист.

Флик похвали и отборната игра на Барса по време на срещата.

"Играхме наистина добре, контролирахме мача. Не беше лесно, но се борихме като отбор и това е страхотно да се види. Заслужаваме го, тъй като всички играчи се бориха за отбора, за емблемата и за феновете, на 100%. Това е ключът, както и увереността, която имаме", допълни треньорът.