Приятел на Бербатов е новият кандидат за треньор на "Манчестър Юнайтед"

Бившият съотборник и приятел на Димитър Бербатов в "Манчестър Юнайтед" - Майкъл Карик, е новият вариант за временен мениджър на тима, пише трансферният гуру Фабрицио Романо в социалните мрежи. Карик може да замени служебния старши треньор Дарън Флетчър .

Карик е преговарял успешно с шеофвете на INEOS, британска компания, която управлява клуба, и ръководството на "Манчестър Юнайтед", и сега е начело в списъка с кандидати за тази позиция.

Норвежкият треньор Оле Гунар Солскяер, който преди това беше смятан за фаворит за временен мениджър на "червените дяволи", също очаква решението на клуба.

На 5 януари Рубен Аморим бе уволнен. Португалският треньор беше начело на "Манчестър Юнайтед" от 11 ноември 2024 г.