Марио Балотели си намери отбор в Дубай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Италианският нападател Марио Балотели подписа с "Ал Итифак" от Дубай. Бившият италиански национал официално се присъедини към близкоизточния клуб.

Нападателят подписа договор за две години и половина с "Ал Итифак". Transfermarkt оценява пазарната му стойност на 400 000 евро.

35-годишният футболист остана без отбор, след като напусна "Дженоа" през юли 2025 г. Нападателят е известен с престоите си в "Интер", "Манчестър Сити", "Милан" и "Ливърпул".

Настоящият клуб на Балотели в момента е на дъното на таблицата на Emirates League One, втората най-силна дивизия в страната.