Дембеле се колебае за нов договор с "Пари Сен Жермен"

Нападателят на “Пари СЖ” Усман Дембеле триумфира със “Златната топка” в парижкия театър “Шатле”. СНИМКА: GETTY IMAGES

Носителят на "Златната топка" за 2025-а Усман Дембеле има договор с "Пари Сен Жермен" до 2028 г. Той е получил оферта за продължаване на контракта си с клуба, но ще откаже офертата, твърди радио "Монте Карло".

Вестник "Льо Парициен" се свърза с обкръжението на бившия футболист на "Барселона", според които нападателят не е отказвал предложение на ПСЖ по простата причина, че клубът не му е предложил нищо конкретно за момента. Очаква се през следващите седмици двете страни да се срещнат и да обсъдят детайли около евентуалното продължение на договора.

Треньорът на ПСЖ Луис Енрике също бе питан относно бъдещето на Усман Дембеле преди мача срещу ФК "Париж" от турнира за купата на Франция. "Това е въпрос към спортното ръководство. Може да говорите с Луис Кампос и да му зададете това питане", измъкна се испанският специалист. Луис Енрике обаче подчерта, че има много фалшиви новини около клуба.

