"Бешикташ" с оферта към ПАОК за Десподов

"Бешикташ" е подал официална оферта към ПАОК за Кирил Десподов, но капитанът на България не е особено очарован от възможността да рита в Турция.

Според турския журналист Барис Йозтюрк, истанбулският гранд е заделил значителна сума за крилото, която клубът от Солун е приел, но самият футболист обмисля сериозно възможността за преминаване в топ първенство, като италианската серия "А".

Турският отбор вярва, че 29-годишният българин, благодарение на бързината и опита си, може да осигури незабавни решения на ръба на атаката, но отношението на футболиста към евентуален трансфер затруднява преговорите. Заради това, "Бешикташ" вече обмисля алтернативни варианти за укрепване на офанзивната си линия.

"Бешикташ" в момента е на пето място в Суперлигата на Турция - на три точки от "Гьозтепе" на Мъри Стоилов.

Десподов има договор с ПАОК до лятото на 2027 г. и през този сезон е записал 23 участия във всички турнири, с четири гола и три асистенции.