ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Един умник на опашка при Радев за премиер - виж ож...

Времето София -3° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22073074 www.24chasa.bg

Мбапе призовал играчите на "Реал" да не правят шампионски шпалир на "Барселона"

1272
Нападателят на "Реал" Килиан Мбапе крие с ръка сребърния си медал. Снимка: Ройтерс

Звездата на "Реал" Килиан Мбапе е накарал съотборниците си да не правят шампионски шпалир на "Барселона" след спечелването на Суперкупата на Испания от страна на каталунците с 3:2 в Саудитска Арабия.

Първо, футболистите на "Реал" получиха сребърните си медали и катто е обичайно победителите от "Барса" направиха почетен коридор на съпперника. Това включваше и бурни аплодисменти.

Раул Асенсио беше първият, който взе медала си и следван от Тибо Куртоа, се върна към играчите на "Барса", за да направят от своя страна шпалир на съперника.

В този момент Мбапе започна да ръкомаха към двата да се прибират към съблекалнята и с жестове спря останалите си съотборници. 

Френският национал има едва една победа от 6 мача срещу "Барселона".

Нападателят на "Реал" Килиан Мбапе крие с ръка сребърния си медал. Снимка: Ройтерс
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново