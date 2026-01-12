Мбапе призовал играчите на "Реал" да не правят шампионски шпалир на "Барселона"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Звездата на "Реал" Килиан Мбапе е накарал съотборниците си да не правят шампионски шпалир на "Барселона" след спечелването на Суперкупата на Испания от страна на каталунците с 3:2 в Саудитска Арабия.

Първо, футболистите на "Реал" получиха сребърните си медали и катто е обичайно победителите от "Барса" направиха почетен коридор на съпперника. Това включваше и бурни аплодисменти.

Раул Асенсио беше първият, който взе медала си и следван от Тибо Куртоа, се върна към играчите на "Барса", за да направят от своя страна шпалир на съперника.

В този момент Мбапе започна да ръкомаха към двата да се прибират към съблекалнята и с жестове спря останалите си съотборници.

Френският национал има едва една победа от 6 мача срещу "Барселона".