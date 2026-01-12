ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

(Анти)симпатизанти преброиха върху ръката на Радев...

Халф от "Черноморец" подписа в елита на Ирак

Франк Есума

Халфът на "Черноморец" Франк Есума, който беше неизменен титуляр за бургазлии през есента във втора лига е подписал с тима на "Ал Мосул" от елита на Ирак.

Договорът на роденият в Камерун 25-годишен дефанзивен полузащитник с френски паспорт е за срок от 6 месеца, с опция за удължаване.

С група от 23-ма футболисти "Черноморец" замина за Сливен, където ще изкара подготвителен лагер в базата на Йордан Лечков, с 2 контроли в този период срещу третодивизионния "Созопол" на 17 януари и с втория във втора лига "Фратрия" в последния ден на 24 януари.

Франк Есума

