Българка взе титла от шампионат по ски бягане на "Спешъл олимпикс" в Швейцария

Златен медал спечели Дарина Богданова на националния шампионат Planoiras по ски бягане за младежи и девойки на 10 януари 2026 в Ленцерхайде (Швейц).

Участваха 19 състезатели на "Спешъл олимпикс" от домакините, Лихтенщайн и нашата представителка. В дистанцията на 500 метра класически стил, Дарина Богданова изпревари Мадлена Ешбах от Давос (Швейц) с 27,2 сек.

„Награждаването на атлетите от дивизията на "Спешъл олимпикс" се случи в пълна зала с всички участници от традиционното състезание. Те бяха публика, участваха в награждаването на атлетите. Това е впечатляващо признание и признак за истинско приобщаване на атлетите със специални потребности", сподели Милена Стоилова, майка на Дарина.

Дарина Богданова е участник и медалист от Световните зимни игри на "Спешъл олимпикс" в Торино, които се проведоха от 8 до 16 март 2025 г. Там тя завоюва сребърен медал на 50 м ски бягане класически стил.

Дарина е на 17 г. от София, но учи и тренира в Самоков. Подготовката й се осъществява от Красимир Матиканов от клуб по ски бягане „Александър Логистикс" – Самоков. Благодарение на усилията и постоянството на нейната майка Дарина тренира постоянно и използва възможностите за участие в национални и международни състезания като подготовка за следващите Световни зимни игри на "Спешъл олимпикс" през 2029 г. в Швейцария.