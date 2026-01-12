“Барса” взе трофей №103, вече изостава само на 2 от “Реал” (М)

“Барселона” още този сезон може да изпревари, че дори и да задмине вечния враг “Реал” (М) по трофеи в историята.

Каталунците взеха първото за годината Ел Класико след успех 3:2 в спора за суперкупата на Испания. За “Барселона” отличието е под номер 103 в историята на клуба - 81 от тях са на местно ниво, а 22 на международно. Вечният враг е само с 2 повече - 71 на домашната сцена и 34 в Европа и света. Иначе през настоящия век каталунците са спечелили общо 41 купи. За този период “Реал” е с една по-малко.

В момента “Барса” е лидер в класирането в Испания, като има 4 точки преднина пред мадридчани. С оглед на показаното от играта на кралския клуб и тази година “Реал” няма да има сили в Примера. И двата гранда продължават за купата на страната, като и там каталунците са фаворит пред “белия балет”. Така че нищо чудно в края на сезона “Барса” да изравни по отличия в историята “Реал”.

В лагера на каталунците имаше и още един повод за радост. Един от лидерите на тима - Роланд Араухо, се завърна в игра, след като пребори депресия.

След последния съдийски сигнал в Джеда, Саудитска Арабия, където се проведе минитурнирът за суперкупата на Испания, пък се стигна до скандал. Загубилите отказаха да направят задължителния шпалир на победителите. А пръст в това има голямата звезда на “Реал” Килиан Мбапе. Френският ас на мадридския колос забрани на съотборниците си да покажат нужното уважение към съперника по време на връчването на златните им медали.

За Мбапе това бе 5-а загуба от “Барса” в последните 6 мача. А той за първи път не успя да се разпише в епизод от Ел Класико от 5 срещи насам.

“Сигурно са били наистина разстроени и затова са реагирали по този начин”, коментира ситуацията президентът на “Барса” Жоан Лапорта.

Въпреки поражението на “Реал” пък треньорът им Чаби Алонсо ще запази поста си. В навечерието на суперсблъсъка се появиха информации, че шефовете на “Реал” ще уволнят испанеца при нова издънка. Е, това засега поне няма да се случи.

В центъра на празненствата на носителя на суперкупата на Испания пък попадна резервният вратар на каталунците Войчех Шчесни. Стражът бе заснет да пуши в съблекалнята на отбора.

Това стана ясно от клип на вундеркинда на “Барса” Ламин Ямал. Той сподели в социалните мрежи, от което ясно се вижда как полякът опъва от цигарата. Когато 35-годишният вратар се появи в кадър, Ямал каза: “Това не може да се снима”, и отмести камерата. Шчесни по-рано призна, че пуши от младостта си и губи битката срещу този лош навик.

“Прибирайте се”, пееше към феновете на “Реал” друга от младите звезди на “Барселона” - Педри, по време на купона на тима след триумфа.

