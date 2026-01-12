Трета операция на коляното за звездата ни в спортната гимнастика Валентина Георгиева

Двукратната европейска вицешампионка на прескок Валентина Георгиева премина през третата операция на коляното си, извършена преди пет дни.

Интервенцията е наложена заради образувал се хематом – вероятно от скъсана вена или малка артерия, който започва да пречи по време на рехабилитацията.

„Състоянието на крака в момента е добро. Интервенцията не засягаше ставата, но се образува едно хематомче. Имаме съмнение, че е била скъсана вена или малка артерийка, което го е причинило. По време на рехабилитацията започна да пречи и да създава проблеми, затова сметнахме, че най-доброто решение ще бъде да се премахне. Премахнахме го успешно, наистина не застрашаваше ставата. Вече се надявам да не се появява подобно нещо и продължавам с раздвижването на крака", заяви гимнастичката пред БНР.

По думите ѝ травмата, получена по време на квалификациите на световното първенство в Джакарта, е била по-сериозна от тази във финала на европейското първенство в Мюнхен през 2022 година.

„Този път правихме менискус. Има външна стабилизация, защото за втори път се къса кръстната връзка. Тази стабилизация помага да не се получава такава контузия. Имах и присаждане на хрущял. Никой не може да даде точен срок за рехабилитацията, включително и аз не си давам такъв. Сега основното е да обърна внимание на здравето си", допълва Георгиева.

Третата операция е поредното изпитание за българската гимнастичка, която вече е доказала уменията и силата си на европейската, световната и олимпийската сцена. Въпреки сложната травма, Валентина остава мотивирана и се стреми към пълно възстановяване, за да се върне към тренировките и състезанията.

„Миналият път, когато се контузих, видяхме, че в последния момент спечелихме квотата чрез световните квалификации. Надявам се да успея да се възстановя за предстоящото световно първенство, въпреки че малко ме съмнява. Наистина, срокът е много кратък – вече сме в януари, а от февруари започват първите състезания", казва Георгиева.

Що се отнася до психическата страна на възстановяването, тя признава:

„Ще успея ли сега да преборя всичко и да ме видите отново на голямата сцена? Смятам, че ще се справя. Нормално е при професионален спортист да има така наречената спортна депресия. Трябва точно за тази травма, понеже е много особена. В един ден усещаш голям прогрес, а на следващия – излизаш от операционната, имаш болки, кракът не се раздвижва и не виждаш напредък във възстановяването. Това наистина влияе, особено когато гледаш как всички деца скачат, тичат, ходят нормално. Но няма да позволя да ме събори – вече съм го преодолявала веднъж, и не виждам какво може да ме спре втори път.", споделя още петата от олимпийските игри в Париж.

„Основната ми цел остава да спечеля квота за олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Възстановяването е трудно, но ще работя постепенно и сигурно, за да бъда готова за следващите големи състезания", добавя европейската вицешампионка.